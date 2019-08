Notizie del giorno – Giallo Stramaccioni, tra Icardi e l’Inter è un putiferio, shock Laporte

GIALLO STRAMACCIONI – Il tecnico italiano sarebbe stato fermato all’aeroporto iraniano per mancanza del visto necessario ad uscire dal paese. Un’altra disavventura dopo quella di qualche giorno fa in cui, al termine della partita, non era presente l’interprete in sala stampa. Poche ore dopo la notizia, tuttavia, è arrivata la smentita dell’Esteghal: non solo non si sarebbe recato in aeroporto dopo la partita pareggiata con il Foolad, ma non avrebbe nemmeno richiesto alcuni giorni di permesso alla sua nuova squadra iraniana. In una nota, questo è quanto afferma la squadra allenata dal tecnico.

PUTIFERIO INTER-ICARDI – Il calciatore ha presentato un atto contro la società, le accuse sono pesantissime. Si parla di “atteggiamento discriminatorio” per vari motivi.

SHOCK LAPORTE – Poco prima dell’intervallo tegola clamorosa per i Citizen, infortunio per il difensore Laporte, il problema sembra grave e dovrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, il francese è uscito in barella. Il Manchester City sarà l’avversario dell’Atalanta nella fase a gironi ma molto probabilmente non potrà contare sul centrale. Tegola clamorosa per il City in attesa degli accertamenti previsti nelle prossime ore. (L’ARTICOLO COMPLETO)