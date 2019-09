Notizie del giorno – Infortunio Ronaldo, lutto nel mondo del calcio, le ultime su Mandzukic e Rakitic

INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO – Come confermato dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha subito un piccolo affaticamento all’adduttore e non sarà della partita in occasione della trasferta di Brescia.

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – E’ morto la scorsa notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 4 novembre, era malato da tempo, ma nonostante questo aveva continuato a ricoprire il proprio ruolo di consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Insegnante di educazione fisica, ha avuto una lunga carriera come tecnico. Aveva iniziato come portiere, nella giovanili del Cesena, ma smise presto. Poi iniziò ad allenare nella sua Romagna: Sammaurese, Savignano, Santarcangiolese. I primi importanti successi li ottenne nella Vis Pesaro vincendo due campionati di fila, Interregionale e C2. Lungo il suo curriculum: Giarre, Empoli, Pisa, Trapani, Gualdo, Livorno, Cesena dove in B venne licenziato alla vigilia dello spareggio di ritorno contro la Pistoiese (poi perso dai romagnoli) per restare in cadetteria. Guidò poi la stessa Pistoiese, inoltre Spezia, Lucchese e Spal ultima panchina nel 2005. Lascia un figlio e una figlia (L’ARTICOLO COMPLETO).

LE ULTIME SU MANDZUKIC E RAKITIC – Il calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. Occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia rifiutando queste offerte per aspettare la Premier League a gennaio. Un altro giocatore sempre più lontano dalla squadra attuale è Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è stato fatto fuori dall’elenco dei convocati per la sfida di domani al Camp Nou contro il Villareal. La mancata convocazione di Rakitic e il suo scarso utilizzo in campionato danno adito sulla stampa spagnola alle voci di un interesse da parte di Juventus e Inter. (L’ARTICOLO COMPLETO).