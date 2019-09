Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, colpo a zero per la Juve, retroscena Guendalina su Icardi

GRAVE LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – E’ morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei tifosi. Nel 2006 aveva lasciato i Rangers per trasferirsi allo Zenit in Russia, dove ha vinto un campionato, una coppa Uefa e una Supercoppa europea. La SLA gli era stata diagnosticata nel 2013 (L’ARTICOLO COMPLETO).

ALTRO COLPO A ZERO PER LA JUVE – Seguito anche da Milan ed Inter nelle ultime ore la Juventus avrebbe effettuato uno scatto importante per Matic, il centrocampista è in scadenza con il Manchester United e potrebbe diventare bianconero a parametro zero.

LA TRANS GUENDALINA ANCORA CONTRO ICARDI – Nuove clamorose dichiarazioni della trans Guendalina riguardanti Mauro Icardi. Queste le sue parole,come riporta la stessa Guendalina in un’intervista a ‘mondospettacolo.com’: “Io faccio la escort, sono su tanti siti, ci siamo conosciuti sul sito ‘Piccole Trasgressioni’, lui si era finto un noto produttore. Così dopo un po’ di tempo mi feci accompagnare da un’amica nel luogo dell’incontro, dove ebbi modo di incontrare una persona che mi portò in un’altra località e fu lì che incontrai Icardi. Subito non sapevo chi fosse, ma fu proprio la mia amica che mi aveva accompagnato a dirmi: Guenda ma lo sai con chi sei stata? Rimasi allibita e confidai il tutto ad un’amica non sapendo che però scriveva su ‘il Giornale’. Da quel momento in poi si è scatenato il polverone con tutti gli articoli che sono usciti sui giornali” (L’ARTICOLO COMPLETO).