Notizie del giorno – Svolta stadio Fiorentina, Samp-Torino a rischio, infortunio Icardi

SVOLTA STADIO FIORENTINA – “La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono sempre più le possibilità che il nuovo stadio si faccia alla Mercafir”. Sono le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella in merito al progetto del nuovo stadio della Fiorentina. (L’INTERVISTA COMPLETA)

SAMPDORIA-TORINO A RISCHIO – La sfida tra Sampdoria e Torino potrebbe subire variazioni. Condizionale è d’obbligo, in attesa di novità. Sono previste forti piogge nella città ligure, che fanno seguito all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile. Lo stadio genovese, si sa, è un po’ a rischio quando la pioggia si fa incessante e continua. Motivo per cui, qualora l’allerta domani dovesse diventare rossa, scatterebbe in automatico il rinvio. In quest’ultimo caso, la gara non si recupererà la prossima settimana per via del turno infrasettimanale del massimo campionato italiano. (L’ARTICOLO COMPLETO)

INFORTUNIO ICARDI – Niente Lione per Mauro Icardi. Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha fatto sapere che l’attaccante argentino ha avuto un problema muscolare dopo la gara di Champions vinta col Real Madrid: “Sapevamo di correre dei rischi facendolo partire titolare, una cosa è giocare, un’altra è farlo dall’inizio, un’altra ancora farlo dall’inizio in Champions e contro il Real. Ricordiamoci che è stato fermo a lungo”. L’assenza di Icardi si somma a quelle dei vari Mbappé, Kehrer, Dagba, Cavani, Draxler e Sarabia. (L’ARTICOLO COMPLETO)