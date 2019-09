Le notizie del giorno: tensione in casa Juventus, paura Ferrero, lutto nel mondo del calcio

TENSIONE IN CASA JUVENTUS – Nelle ultime ore grande tensione all’interno del club bianconero, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ è andato in scena un confronto duro tra Maurizio Sarri e Paratici, sono volate anche parole forti, il tecnico odia la finestra di calciomercato e non ha digerito il continuo tira e molla sugli esuberi che alla fine sono tutti rimasti alla Juventus. La scelta di lasciare fuori gente come Mandzukic e Emre Can non è stata sicuramente facile per Sarri, un allenatore abituato a giocare con 13-14 calciatori, figuriamoci come può essere gestire una rosa di 20 titolari. L’ex Napoli aveva dato anche l’ok alla cessione di Rugani e ha bloccato l’arrivo del difensore Boateng. I toni con Paratici sono stati duri, segno che la situazione nello spogliatoio della Juventus non è proprio tranquilla… (L’ARTICOLO COMPLETO)

PAURA FERRERO – Momenti di paura e ansia quelli che ha vissuto all'ora di pranzo il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. La situazione di stallo sulla cessione del club alla cordata di imprenditori guidata da Gianluca Vialli ha esasperato i tifosi doriani che si sono radunati fuori dal ristorante dove il patron blucerchiato stava pranzando. La situazione è stata risolta dalla sicurezza privata del presidente e dall'intervento della Digos. Visibilmente scosso, Ferrero ha abbandonato il locale e ha rinunciato alla visita al centro sportivo di Bogliasco.

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Si è spento Edgardo Andrada, conosciuto nel mondo del calcio come "El gato", passato alla storia per aver subito nel 1969 – quando difendeva la porta del Vasco de Gama – il gol numero 1000 di Pelè. Andrada, che aveva 80 anni, era argentino, aveva vestito la maglia del Rosario prima di trasferirsi in Brasile, con il Vasco de Gama. Anni dopo il suo ritiro, Andrada fu accusato di aver partecipato all'assassinio di due militanti durante la dittatura militare argentina, accusa dalla quale molti anni dopo fu scagionato.