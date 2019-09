Notizie del giorno – Ultime di mercato su Ibra e Menez, scintille D’Amico-Mourinho, bufera su una squadra

ULTIME DI MERCATO SU IBRA E MENEZ – Novità clamorose sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese potrebbe seguire le orme del centrocampista Daniele De Rossi al Boca Juniors, lo riferisce l’edizione argentina di AS che parla di contatti tra il club e l’agente Mino Raiola, l’operazione ha già ricevuto l’ok da parte del presidente Daniel Angelici e Nicolas Burdisso, direttore sportivo. Nuova avventura per l’ex Milan e Roma Menez, l’attaccante ha accettato le lusinghe del Paris FC con cui firmerà un contratto valido per la stagione appena iniziata (L’ARTICOLO COMPLETO).

SCINTILLE D'AMICO-MOURINHO – Non sono mancate le polemiche durante la serata di gala dei Best Fifa Football Awards 2019 al teatro alla Scala di Milano, non solo la polemica della Fifa per la mancata presenza di Cristiano Ronaldo che non si è presentato per ritirare il premio ma anche il battibecco in diretta tra la presentatrice Ilaria D'Amico e l'allenatore Josè Mourinho, il portoghese infastidito ha lasciato il palco. La presentatrice gli ha chiesto chi potesse allenare la Top 11, secca la risposta dell'allenatore che poi è scappato via: "Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, come Zenga", Ilaria D'Amico ha sorriso sottolineando l'onestà di Mourinho nell'ammettere di essere disoccupato, a quel punto l'allenatore è scappato via.

BUFERA SU UNA SQUADRA DI CALCIO – Estorsione e rapina, questa l'accusa mossa nei confronti di alcuni dirigenti della Torres Calcio. Bufera sulla dirigenza della compagine sarda, l'inchiesta della procura di Sassari ha portato alla luce dei fatti avvenuti alla fine del 2016 e in cui sarebbero coinvolti l'attuale presidente del club Salvatore Sechi, il suo vice, Antonio Carboni, l'ex segretaria, Rita Marras, e l'ex presidente Daniele Piraino.