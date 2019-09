Nuovo stadio Milan e Inter, parla Giuseppe Sala: il sindaco mette le cose in chiaro

In attesa della ripresa del campionato di Serie A con la terza giornata un tema caldo negli ultimi mesi per Milan ed Inter riguarda soprattutto lo stadio per il futuro, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna di alcune borracce ai bambini di una scuola elementare. “La cosa peggiore e’ che la discussione rimanga solo sull’abbattere o il non abbattere San Siro, un dibattito a perdere. Se si vedranno le reali intenzioni delle due societa’ e il progetto stadio, magari le cose cambieranno. Noi siamo in attesa”.