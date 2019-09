Nuovo stadio Milano, il consigliere del M5S: “cittadini senza voce in capitolo”

”Appena dopo aver chiesto trasparenza e celerità nel presentare il master plan proposto da Milan e Inter si scopre che già due dei quattro progetti presentati siano stati scartati. E il tutto senza che il Consiglio Comunale né tantomeno i comitati cittadini potessero dire la loro”. Sono le dichiarazioni di Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare Sport, sulla bocciatura di due progetti in gara per il nuovo stadio a Milano. “Una totale mancanza di rispetto istituzionale e di trasparenza anche e soprattutto verso i cittadini che ancora una volta non hanno voce in capitolo”.