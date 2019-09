Panchina Bari, non sarà Castori il prossimo allenatore: il nome in pole

PANCHINA BARI – Sono ore calde in casa Bari, in particolar modo è stato esonerato il tecnico Cornacchini, fatale la sconfitta contro il Francavilla ed in generale un inizio di stagione deludente dopo una campagna acquisti ottima. La dirigenza adesso è alla ricerca del sostituto che molto probabilmente non sarà Castori, il tecnico contattato in precedenza da CalcioWeb (LEGGI L’INTERVISTA) aveva negato ogni tipo di contatto, nelle ultime ore nessuna novità con l’ex Carpi che non risulta un indiziato alla panchina. Il Bari sta valutando invece il nome di Vincenzo Vivarini che al momento sembra nettamente in pole, le alternative portano i nomi di Baroni e Cosmi.