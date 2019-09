Panchina Genoa, Andreazzoli adesso rischia: il principale indiziato per la sostituzione

Panchina Genoa – L’inizio sembrava essere positivo, ma le ultime gare hanno iniziato a far impensierire un presidente che, in fatto di pazienza, non ne ha moltissima. Sonora batosta dei rossoblu in casa della Lazio, netto poker subito che va ad aggiungersi agli ultimi risultati (un solo punto nelle ultime quattro). Adesso, la panchina di Andreazzoli non è più così salda.

Il principale indiziato per la sostituzione pare essere Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato un sondaggio, ma attualmente l’ex Milan si trova all’estero e sarebbe di ritorno in Italia domani. Non è escluso che ci possano essere nuovi contatti.