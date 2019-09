Panchina Milan, le parole di Zambrotta e Galeone su Giampaolo

“Il Milan visto ieri ha poco entusiasmo, non si sta chiaramente esprimendo al meglio. In questo momento però a Giampaolo va data ancora data una possibilità, la società gli ha dato fiducia ed giusto si prosegua con lui”. L’ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta commenta così, a margine un evento in Triennale per Milano Calcio City, la situazione del tecnico rossonero Marco Giampaolo. “Giocare a San Siro in queste condizioni è complicato, è uno stadio particolare con un pubblico esigente. Bisogna ancora dare la possibilità a Giampaolo e alla squadra di dimostrare quello che ancora non hanno fatto vedere. E’ un bravissimo allenatore e bisogna solo dargli tempo di lavorare, è un momento delicato e spero possa passare in fretta, anche per la storia e per la dirigenza del Milan”, ha concluso Zambrotta.

“Giampaolo deve riuscire a capire cos’è il Milan, deve capire che il Milan è il Milan e anche capire il valore dei giocatori che ha a disposizione. Gli auguro che possa venire fuori da questa situazione complicata, è la sua prima occasione importante dopo tanta gavetta”. Giovanni Galeone, ex allenatore e ‘mentore’ di Marco Giampaolo, ha commentato così la situazione del tecnico rossonero durante un evento in Triennale per Milano Calcio City in cui ha ricevuto il ‘Premio Best’ da Massimiliano Allegri. “Marco è un precisino, difficilmente si lascia andare a cose particolari – ha proseguito Galeone -. Non rischia niente se prima non mette a posto alcune cose, a partire dalla fase difensiva. Soprattutto all’inizio fa fatica a creare azioni offensive. Deve capire il valore dei giocatori che ha in mano, è la cosa più difficile per un allenatore”.