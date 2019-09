Panchina Milan, la risposta di Claudio Ranieri alle voci che lo vorrebbero al posto di Giampaolo

PANCHINA MILAN – Ore di tensione in casa Milan. Il futuro di Giampaolo è incerto. Per molti tra i candidati alla possibile successione c’è anche Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport per commentare le voci di un suo possibile approdo in rossonero: “Io al Milan? Prima di tutto vorrei che Giampaolo potesse continuare e faccia vedere le sue qualità. E’ un allenatore molto in gamba, che stiamo tantissimo e mi auguro che riesca a trovare soluzioni idonee per il Milan. Non è una situazione facile perchè ci sono molti giovani che vanno aiutati. Tutti sappiamo il nostro mestiere, quando firmi per una squadra vai pieno di entusiasmo ma quando ti trovi in difficoltà devi saper venirne fuori. E’ quello che mi auguro per Giampaolo”, ha aggiunto.