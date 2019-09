“Giampaolo via? Per me le responsabilità vanno divise equamente tra tutti: un terzo, un terzo, un terzo, tra lui, società e chi scende in campo…”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24, tifoso rossonero, parlando della crisi del Milan dopo la sconfitta di ieri in casa con la Fiorentina.