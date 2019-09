Panchina Milan, ultimatum a Giampaolo: il tecnico a rischio esonero, corsa a tre per il sostituto

PANCHINA MILAN – Altra pesante sconfitta e crisi sempre più accentuata in casa Milan, la 5^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, continua il momento nero del club rossonero, un inizio di stagione horror come non si vedeva ormai da anni. Solo 6 punti conquistati frutto di due vittorie (molto sofferte) contro Brescia e Verona, due squadre che lotteranno fino alla fine per evitare la retrocessione, la sconfitta all’esordio contro l’Udinese, il brutto ko contro l’Inter nel derby ed infine la sconfitta di ieri contro il Torino. Ma a preoccupare sono anche le prestazioni del Milan che non dà mai l’impressione di essere superiore all’avversario, i calciatori in grado di fare la differenza stanno attraversando un momento da dimenticare ed anche la collocazione in campo è da rivedere.

Giampaolo a rischio, i nomi dei sostituti

Il tecnico Giampaolo è in confusione, è inutile negarlo. Dopo solo una partita ha cambiato modulo passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2 dopo che la preparazione è stata improntata con una punta centrale e due esterni d’attacco, successivamente è stato provato il trequartista. Giampaolo è un buon allenatore, non ci sono dubbi, ma allenare una squadra come il Milan è un’altra cosa. E’ arrivato con tante aspettative ma ha già deluso i tifosi che già ne ‘chiedono la testa’, la posizione dell’ex Samp può definirsi a rischio. La classifica preoccupa e per le sorti del tecnico sarà fondamentale la prossima partita, contro la Fiorentina un solo risultato a disposizione: la vittoria altrimenti potrebbe materializzarsi il ribaltone. Tre soluzioni in casa di esonero, due i ritorni, quelli di Gattuso o Allegri oppure l’affascinante soluzione che porta all’ex Inter Luciano Spalletti.