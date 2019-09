Panchina Real Madrid, Mourinho si tira fuori dalla corsa ai Blancos

“Non potrei tornare al Real Madrid, hanno un tecnico e non posso guidare una squadra che ha gia’ l’allenatore. Ci vuole rispetto per il club e Zidane”. Sono le dichiarazioni di Jose’ Mourinho ai microfoni dell’emittente spagnola “Cuatro” sulle voci che lo vorrebbero in corsa come eventuale sostituto di Zinedine Zidane. “Non e’ uno qualunque – ha detto di Zidane l’ex tecnico di Manchester United e Inter – Non c’entro nulla, non vendo fumo. Vorrei che le cose andassero bene e che tutto sia messo a posto. In club come questo ci sono grandi aspettative, oltre al talento ci vuole una personalita’ speciale, lui e’ nel calcio da sempre, sa come funziona. In ogni caso e’ vicino al primo posto in campionato, con il Barcellona dietro e a un punto dall’Atletico, se vince con il Siviglia, che e’ primo, lo scavalca. Non e’ male”.