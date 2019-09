PANCHINE SERIE A – L’ultima giornata del campionato di Serie A ha portato importanti indicazioni per le squadre del massimo torneo italiano, adesso le squadre sono al lavoro per preparare la prossima giornata. Si avvicina il quarto turno e per due allenatore si preannuncia caldissimo, in particolar modo sulla graticola sono finiti già Eusebio Di Francesco ed Eugenio Corini. Partiamo dalla Sampdoria. Inizio shock per i blucerchiati che non sono riusciti ancora a muovere la classifica, veramente negative le prime due partite, prima la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Lazio, poi il tonfo in trasferta contro il Sassuolo, piccola reazione nel match contro il Napoli ma l’ennesima sconfitta preoccupa. Adesso si avvicina la quarta giornata e Di Francesco non può permettersi passi falsi, in casa contro il Torino servirà un risultato positivo e soprattutto una prestazione all’altezza.

Di Francesco ha diverse attenuanti, la cessione del club ha sicuramente condizionato questo inizio di stagione ma anche la campagna acquisti portata avanti dalla dirigente non è stata all’altezza, la squadra si è indebolita rispetto alla scorsa stagione. Ma è anche vero che i risultati sono tutto. Una soluzione per l’eventuale sostituto porta a Stefano Pioli. L’ex Fiorentina è anche in corsa per la panchina del Brescia. Anche Corini è clamorosamente a rischio dopo la sconfitta contro il Bologna, la squadra è viva come dimostra proprio la partita contro i rossoblu e solo l’ingenuità di Dossena ha permesso alla squadra di Mihajlovic di ottenere i tre punti. Il Brescia ha vinto all’esordio contro il Cagliari, poi il ko contro il Milan che può starci, la posizione di Cellino dunque che ha messo in discussione Corini sorprende. Infine non può dormire sonni tranquilli D’Aversa, il Parma ha conquistato tre punti in classifica frutto di una vittoria e due sconfitte, in particolar modo preoccupante è stato il ko contro il Cagliari. Adesso una partita difficile in trasferta contro la Lazio, servirà una risposta almeno dal punto di vista della prestazione.