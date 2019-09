Parma-Torino, le parole di D’Aversa alla vigilia: “In campo come se fosse una gara decisiva”

“Contro il Torino è una gara importante perché giochiamo in casa, per il loro gioco si esprimono bene anche fuori casa. Abbiamo portato a casa 3 punti nell’ultima ma non dobbiamo pensare che domani sarà più semplice, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato, consapevoli e vogliosi di fare 3 punti indipendentemente dallo scorso risultato, anzi bisogna resettare e ragionare con equilibrio sia quando il risultato è positivo o negativo come già detto dopo la Lazio, dobbiamo andare sempre in campo come fosse l’ultima gara, quella decisiva, che significa dare tutto”. Roberto D’Aversa tiene altissima la tensione in casa Parma. Il successo in extremis contro il Sassuolo non deve restare un episodio, il tecnico del Parma lo sa bene, pur ammettendo che “ci lascia l’aspetto positivo sul fatto che la squadra ci ha creduto fino all’ultimo, chi è andato a battere la punizione lo ha fatto in maniera determinata e con gli altri sono venuti dentro per cercare di fare gol”.

“L’aspetto negativo – prosegue in conferenza stampa a Collecchio – è che con tante occasioni create non dobbiamo arrivare alla fine con il dubbio di portarla a casa, bisogna fare il massimo per segnare, detto che ci è stato anche annullato un gol regolare; ragionando sulle gare in casa bisogna cercare di concretizzare così come accaduto con Juventus e Cagliari e lo stesso Sassuolo”. Il Torino, per l’allenatore gialloblu, “ha una concretezza in rosa per numero di giocatori importanti per fare cambi e migliorare la partita; sono una squadra fisica, se andiamo per giocare 1 contro 1 possiamo avere difficoltà; dobbiamo essere bravi a giocare puliti quando abbiamo la palla, perché se c’è una squadra che ti viene ad aggredire velocemente devi essere bravo a volte a farli uscire a vuoto”.

Si passa poi ai singoli: “Matteo Darmian in allenamento l’altro ieri a fine sessione ha avuto un problemino valutato dal medico e domani non fa parte della gara così come Grassi”, ha aggiunto. “Kucka? Quando si rientra da un periodo lungo, nel suo caso si tratta di un percorso dal ritiro estivo dove ha avuto una serie di problemini a oggi, quasi sempre l’idea è fare subentrare il giocatore”, ha concluso.