Parma, ufficiale il rinnovo di Daniele Faggiano: il ds prolunga fino al 2022

Daniele Faggiano e il Parma insieme fino al 2022. Il club ducale comunica di aver rinnovato il contratto con il direttore sportivo. Daniele è ora legato al club crociato fino al 30 giugno 2022. “Il rinnovo di Daniele Faggiano – ha dichiarato il presidente del Parma Pietro Pizzarotti – è un altro tassello fondamentale per una società come la nostra che sta programmando e sta lavorando per cercare di strutturarsi, crescere, migliorare e guardare sempre avanti. Siamo davvero contenti di questo rinnovo, formalizzato nelle scorse settimane: speriamo – ha aggiunto – di toglierci insieme delle grandi soddisfazioni”.