Siglata la partnership fra ENGIE Italia e Torino F.C all’insegna della sicurezza e della sostenibilità

Il Torino FC ha scelto ENGIE Italia, player dell’energia e servizi, come partner per le prossime due stagioni calcistiche.Il Club Granata condivide la stessa vision e la stessa mission di ENGIE: contribuire alla zero-carbon transition. La collaborazione si estende su vari ambiti, dalla fornitura di energia elettrica dello Stadio Olimpico Grande Torino, al servizio di stewarding per la sicurezza dello stadio e del Centro di allenamento Filadelfia. ENGIE Italia, ha al suo interno ENGIE Program e WINCH, società leader nell’erogazione e gestione dei servizi integrati di strutture sportive ed eventi. Grazie all’expertise di WINCH – realtà specializzata in stewarding – i tifosi del “Toro” potranno quindi beneficiare di un servizio di alta qualità.

ENGIE Program gestisce diverse strutture sportive e stadi in Italia, tra cui a Milano il Giuseppe Meazza, a Reggio Emilia il Mapei Stadium e il Dacia Arena a Udine. Il Gruppo ENGIE, a livello internazionale ha, inoltre, assicurato performance, fruibilità e sostenibilità a grandi eventi quali Roland Garros, Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016.

Olivier Jacquier, CEO di ENGIE Italia, ha dichiarato: “Vogliamo essere il partner delle strutture sportive per valorizzarle. Desideriamo rendere gli stadi sicuri, flessibili e sostenibili attraverso soluzioni orientate all’ambiente, all’efficienza, al miglioramento del livello tecnologico, ma anche al comfort, all’esperienza d’uso. Con il Torino, patrimonio del calcio italiano, condividiamo i valori fondamentali di serietà, passione e impegno. Con questo accordo abbiamo l’opportunità di agire su temi importanti quali la sostenibilità ambientale, la zero carbon transition e l’efficienza energica. Il club granata è storia, ma è anche futuro, come dimostrano lavoro e lungimiranza del Presidente Cairo e di tutto il management. Siamo onorati di essere a servizio del Club e della sua storica e fedele community”.