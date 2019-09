Paura Drinkwater, aggredito e picchiato da sei persone: “C’era sangue dappertutto” [FOTO]

Tanta paura per il centrocampista inglese Danny Drinkwater, aggredito da un gruppo di sei persone fuori da un pub di Manchester. Secondo il quotidiano ‘The Sun’, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una discussione con il collega Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United. Drinkwater avrebbe rivolto alla fidanzata di Nthle ‘pesanti apprezzamenti’.

Allontanato dal locale, l’ex giocatore di Leicester City e Chelsea (ora in prestito al Burnely) sarebbe stato quindi gettato in terra e picchiato. Per Drinkwater una contusione alla caviglia, che rischia di tenerlo fuori per un po’ dai campi di gioco. “E’ stato un attacco incredibilmente violento e c’era sangue dappertutto. Gli aggressori sapevano che era un giocatore della Premier League e, a un certo punto, hanno cominciato a saltargli sulla caviglia, gridando ‘rompiamogli le gambe’, ha raccontato un testimone.

Di seguito, un’immagine del calciatore con un occhio nero e diverse ferito in volto.

Danny Drinkwater was attacked by a gang of 6 men outside Manchester’s Chinawhite club after he attempted to chat up Scunthorpe United player Kgosi Ntlhe’s girlfriend.

He was curled up in a ball whilst the gang stamped on his ankles attempting to break his legs. pic.twitter.com/SkY6yu4hLV

— Up the Chels’ (@UpTheChelsCFC) September 8, 2019