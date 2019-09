Si sta giocando un match importante valido per il campionato di Serie B, partite che hanno regalato tante emozioni nei primi 45 minuti ma anche grande paura. Nel dettaglio allo stadio ‘Curi’ di Perugia’ il portiere del Frosinone Bardi ha commesso un fallo in area su Di Chiara, ma nello scontro ha perso i sensi. Immediati i soccorsi che si trovavano a porto campo, il portiere fortunatamente ha ripreso conoscenza e ha abbandonato il campo in barella, al suo posto in campo Iacobucci.