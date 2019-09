Pescara, arrivano le condanne per il crac del 2007-2008: 3 anni a Pincione, 2 ai fratelli Soglia

L’ex presidente del Pescara Calcio e del Grosseto Calcio, Massimiliano Pincione, è stato condannato a tre anni di reclusione, nel processo sul fallimento del club abruzzese, per fatti risalenti al biennio 2007-2008, davanti al tribunale collegiale di Pescara. Insieme a Pincione sono stati condannati a due anni di reclusione l’ex presidente del Pescara, Gerardo Soglia e suo fratello Francesco, ex vice presidente dello stesso club. Tutti gli imputati sono stati anche condannati a risarcire in solido la parte civile, rappresentata dalla curatela fallimentare della Pescara Calcio, con una provvisionale di 200 mila euro. Pincione è stato condannato per avere distratto 190 mila euro dalle casse del club, attraverso un bonifico in favore della società inglese Camilla Ltd, che sarebbe risultata a lui riconducibile. I fratelli Soglia sono stati condannati per bancarotta preferenziale, perchè attraverso una triangolazione con la Caripe ed una terza società, avrebbero compiuto un pagamento preferenziale di 2 milioni di euro, “in danno degli altri creditori”, a favore della stessa banca, che vantava un credito dello stesso importo.