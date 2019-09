Piogge intense a Roma, a rischio anche Lazio-Parma di stasera

In attesa che venga presa la decisione definitiva sulla disputa di Sampdoria-Torino, su cui è in corso una riunione dopo l’allerta arancione diramata da ieri, un’altra gara della quarta giornata di Serie A è a rischio rinvio causa maltempo. Stiamo parlando del posticipo di stasera tra Lazio e Parma. Piove infatti incessantemente da stamattina sulla capitale, ma la preoccupazione è che il tutto si possa intensificare nelle prossime ore, con forti temporali previsti proprio per l’orario della gara.