Pogba non si fida dei tifosi e compra un rottweiler da 15mila sterline

L’esperienza di Paul Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata altalenante, buone prestazioni in campo ma la scintilla con i tifosi non sembra essere scoccata e l’ultimo episodio lo conferma. Nel dettaglio il francese per paura dei tifosi ha deciso di acquistare un cane da guardia, nei mesi scorsi sono arrivate anche delle minacce da parte di alcuni sostenitori dei Red Devils, adesso secondo quanto riporta il Sun Pogba avrebbe acquistato un rottweiler per 15mila sterline addestrato da un’azienda specializzata, la Chaperone K9. “I calciatori sono individui che possono essere bersagliati”, spiega al Sun il numero uno dell’azienda, ”e vogliono qualcosa che faccia stare al sicuro la loro famiglia quando non ci sono”.