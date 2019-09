Polveriera Milan, alta tensione Giampaolo-Boban: il tecnico sulla graticola, le tre soluzioni per l’eventuale sostituto

Sono ore bollenti in casa Milan ma soprattutto di riflessione in vista del futuro. Inizio difficile di campionato per i rossoneri nonostante un calendario agevole almeno nelle prime tre giornate, all’esordio la squadra di Giampaolo ha perso con il risultato di 1-0 contro l’Udinese, poi le due vittorie consecutive contro due squadre nettamente inferiori come Brescia e Verona ma senza entusiasmare infine la brutta prestazione nel derby contro l’Inter, 2-0 il risultato finale. Nel mirino è finito anche e soprattutto l’allenatore Giampaolo che può essere considerato già a rischio, si giocherà la panchina nelle prossime due partite contro il Torino in trasferta e poi in casa contro la Fiorentina, servono soprattutto i risultati ma anche prestazioni all’altezza. Nel frattempo emerge un retroscena svelato nelle ultime ore da una televisione, al termine della sfida Verona-Milan Boban e Giampaolo avrebbero avuto un alterco, l’accusa è principalmente quella di non aver impiegato gli ultimi acquisti, necessario l’intervento di Maldini per riportare la calma.

Giampaolo a rischio, le soluzioni

Come già visto Giampaolo si giocherà la panchina nelle prossime due partite, non sono mancate infatti le critiche da parte dei tifosi che sono delusi dal gioco proposto dall’ex Sampdoria, l’ultimo episodio ha creato tensioni anche con la dirigenza, ecco perchè non sono concessi altri passi falsi. Sono tre le soluzioni al vaglio in caso di esonero.

GATTUSO – Considerando le prime quattro giornate del campionato di Serie A si sta sicuramente rivalutando il lavoro portato avanti nella scorsa stagione da Gennaro Gattuso. In caso di ribaltone ringhio può risultare un nome caldissimo perchè conosce l’ambiente ed anche una buona parte dei calciatori, in più i tifosi sono dalla parte del tecnico e sarebbero soddisfatti di un eventuale ritorno.

ALLEGRI – Un altro eventuale grande ritorno sarebbe quello di Massimiliano Allegri, l’ex Juventus si è preso un anno sabbatico dopo i trionfi con il club bianconero ma ha voglia di tornare in corsa. Sarebbe sicuramente una soluzione di primo livello per il Milan ma il dubbio riguarda proprio la volontà di Allegri, il tecnico cerca un progetto per vincere subito ed il Milan al momento non può garantirgli trofei.

SPALLETTI – L’ultimo nome è quello di Luciano Spalletti ed in questo caso un eventuale accordo avrebbe del clamoroso considerando il passato all’Inter. L’ex Roma può però rappresentare un profilo ideale sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, poi ha bisogno di rimettersi in gioco dopo l’addio con l’Inter ed il Milan rappresenterebbe un nuovo importante punto di partenza.