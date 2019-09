Pontedera, in Toscana il primo stadio con seggiolini di plastica riciclata

Il sindaco di Pontedera (Pisa) Matteo Franconi ha presentato i nuovi spalti dello stadio ‘Mannucci’, primo impianto al mondo a essersi dotato di seggiolini in plastica riciclata, impiegando materiali derivanti dalle raccolte differenziate toscane, selezionate da Revet e riciclate da Revet Recycling. Nello stadio disputa le partite casalinghe la squadra locale che milita nel campionato di calcio di serie C. “E’ un’applicazione concreta – ha detto Franconi – di quell’economia circolare davvero a km zero in cui i rifiuti raccolti, i cittadini che li hanno conferiti e gli impianti industriali che li hanno ulteriormente selezionati e poi riciclati sono interamente del nostro territorio: lo stadio li utilizza oggi come ri-prodotti“.

Complessivamente si tratta di circa 3 mila seggiolini sostituiti da altrettanti realizzati riciclando il plasmix toscano. “L’inaugurazione di oggi – sottolinea il presidente di Revet, Livio Giannotti – corona un lungo lavoro del nostro ufficio Ricerca e sviluppo che certifica l’elevatissima qualità raggiunta dal nostro granulo. Ora stiamo lavorando alla riduzione dei costi per unità di prodotto per renderlo competitivo (non solo ambientalmente, ma anche economicamente), con quello realizzato al 100% in materiale vergine, che sfrutta anche le economie di scala finora attuate nel mondo”.