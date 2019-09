Potenza-Catania, vietata la trasferta ai tifosi siciliani

Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie C, il torneo è arrivato alla terza giornata e non sono mancati i colpi di scena, in particolar modo il Girone C si preannuncia scoppiettante con tante squadre in lotta per la vittoria del campionato. Nel frattempo “con proprio decreto”, il Prefetto di Potenza, Annunziato Varde’, ha disposto “per esigenze di ordine e sicurezza pubblica il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania – ove anche aderenti ai programmi di fidelizzazione – in occasione dell’incontro di Calcio Potenza-Catania (serie C, girone C) in programma domenica 8 settembre”. Lo ha reso noto, in un comunicato, la Prefettura potentina.