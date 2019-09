Prandelli commenta le italiane in Champions: “Troppe aspettative sull’Atalanta. Sarri? Uno scandalo perché…”

L’ex ct dell’Italia Cesare Prandelli ha commentato ai microfoni di Sky Sport il cammino delle quattro italiane in Champions League: esordio con vittoria per il Napoli, pari per Juve ed Inter, sconfitta pesante per l’Atalanta. Le parole dell’allenatore.

“Juventus e Napoli sono state molto convinte del proprio ruolo, stanno oliando i loro meccanismi, sono sulla buona strada. Sull’Atalanta c’erano troppe aspettative. La Juventus invece e’ stata completamente diversa rispetto a Firenze per tenuta fisica, ma anche dal punto di vista tecnico e tattico. Hanno fatto una grande partita. Hanno un allenatore nuovo, ci vuole tempo. Sarri? Penso che si sia meritato quel posto. Era uno scandalo il fatto che per tanti anni abbia dovuto sgomitare e lottare per riuscire ad emergere. Tutto quello che si è guadagnato lo ha meritato”.