Premier League, il Manchester City chiamato a riscattare il tonfo contro il Norwich: Guardiola non è preoccupato

“Non ho dubbi dopo una sconfitta. Sappiamo prima di ogni partita che possiamo perdere. A volte l’avversario e’ migliore, piu’ incisivo di noi o fa qualcosa che non ci aspettiamo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la sconfitta sul campo del Norwich per 3-2. Domani in casa arriva il Watford. “Laporte e’ fuori per cinque-sei mesi – dice Guardiola – Spero che Stones ne abbia per un mese, ma forse ne avra’ di piu’. Nessun altro problema. Rodri puo’ scalare in difesa. L’unico modo per sopravvivere e’ vincere partite. Bisogna capire che quanto fatto in passato non ci assicura il futuro. Abbiamo una sfida, possiamo lamentarci di non avere difensori centrali o possiamo trovare una soluzione” conclude.