Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina: Montella si affida alla qualità, Gasperini sorprende

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Si gioca la 4^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, in campo Atalanta e Fiorentina in una delle partite più importante della giornata. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la bruttissima prestazione in Champions League, in campionato però l’Atalanta è sempre grande protagonista. Gli uomini di Vincenzo Montella hanno ritrovato fiducia dopo il pareggio contro la Juventus, adesso i viola sono alla ricerca della prima vittoria. Gasperini rilancia Muriel dal primo minuto, 11 base per Montella con Ribery e Chiesa in attacco.

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Castagne, De Roon Pasalic, Gosens; Malinovski; Muriel, Zapata

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa