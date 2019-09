Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus: dubbio Higuain-Dybala, fuori causa Morata

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-JUVENTUS – Al Wanda Metropolitano si sfidano Atletico Madrid e Juventus, in una gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League. Una rivincita della scorsa edizione, quando l’Atletico vinse 2-0 in casa e perse 3-0 allo Stadium. Le due squadre si presentano all’appuntamento molto rinnovate con i Colchoneros che hanno sì mantenuto Simeone in panchina, ma hanno ceduto pezzi da novanta come Godin e Griezmann. Il Cholo dovrà fare a meno di Morata. A guidare l’attacco ci saranno Joao Felix (autore di una doppietta contro i bianconeri nell’International Champions Cup) e Diego Costa. Anche Sarri dovrà fare i conti con tre pesanti assenze, quelle di Pjanic e Douglas Costa, oltre che del lungodegente Chiellini. Rimane in dubbio Higuain, che però appare recuperabile per il match in programma mercoledì 18 alle ore 21. Le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain.