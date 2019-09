Probabili formazioni Bologna-Roma: gioca Zaniolo, sorpresa per Mihajlovic

Probabili formazioni Bologna-Roma – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è entrato nella fase scoppiettante, match interessante quello che tra Bologna e Roma. Inizio di stagione positivo per la squadra di Sinisa Mihajlovic che è reduce dal successo in rimonta contro il Brescia, la classifica è molto interessante e l’obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo, il serbo si affida a Destro. L’avversario non sarà dei più semplici, di fronte la Roma di Fonseca, i giallorossi nell’ultimo match in casa hanno dominato in lungo ed in largo contro il Sassuolo. In campo ancora Dzeko, alla ricerca di conferme Mkhitaryan, protagonista all’esordio contro i neroverdi, torna dal primo minuto Zaniolo, autore di una partita fantastica in Europa League.

Probabili formazioni Bologna-Roma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Destro; Palacio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko