Probabili formazioni Brescia-Juventus: debutta Balotelli, almeno 5 cambi per Sarri

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-JUVENTUS – Il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A va in scena allo stadio “Mario Rigamonti”. I padroni di casa del Brescia ricevono la Juventus. Rondinelle reduci dalla vittoria esterna sull’Udinese, grazie ad un gol di Romulo. Corini farà un solo cambio rispetto all’undici visto contro i friulani. Torna, infatti, dalla squalifica Mario Balotelli, che sarà subito titolare al posto di Ayé. Dall’altra parte la Juventus, che ha battuto a fatica il Verona. Sarri farà almeno 5 cambi rispetto alla gara di sabato: rientrano Szczesny, de Ligt, Pjanic. Occasione anche per Bernardeschi ed Emre Can. Ballottaggio in attacco tra Dybala e Higuain. Le probabili scelte di Corini e Sarri.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-JUVENTUS

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain (Dybala), Ronaldo.