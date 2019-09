Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Atalanta, Ilicic e Gomez al fianco di Zapata

Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Atalanta – Si avvicina una giornata storica per l’Atalanta, la squadra di Gasperini si prepara per l’esordio in Champions League, partita che può essere considerata già molto importante in trasferta contro la Dinamo Zagabria, trasferta da non sottovalutare per i nerazzurri che hanno l’obiettivo di conquistare un risultato positivo, possibilmente la vittoria. La squadra di Gasperini è reduce dall’importante successo in trasferta in campionato contro il Genoa, decisiva la rete a tempo quasi scaduto del solito Duvan Zapata, l’ex Udinese si conferma devastante ed in un periodo di forma incredibile. Nel match di mercoledì mancherà l’attaccante Muriel, pesante assenza per Gasperini, il colombiano ha dovuto fare i conti con l’infortunio al ginocchio, Gasperini sta pensando anche di portarlo in panchina, il tridente sarà formato da Ilicic, Gomez e Zapata. A centrocampo spazio a De Roon e Freuler, in difesa ballottaggio tra Djimsiti e Palomino.

Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Atalanta

Dinamo Zagabria: Zagorac; Gavranovic, Gojak, Kadzior, Leovar, Majer, Moro, Orsic, Olmo, Pinto, Theophile.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.