Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria, Vlahovic titolare, sorpresa Caprari

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SAMPDORIA – Fiorentina e Sampdoria scendono in campo per la quinta partita della loro stagione in Serie A. I blucerchiati si sono risollevati con la vittoria contro il Torino, dopo l’avvio shock di campionato. Viola senza vittorie dall’arrivo di Montella e che cercano disperatamente i tre punti, sfumati a Parma contro l’Atalanta per un gol nel recupero. Montella conferma la difesa a 3, dovrebbe giocare Vlahovic davanti al posto di uno tra Ribery (rischio turnover) e Chiesa (leggero infortunio). Pochi cambi nella Sampdoria, potrebbe toccare a Caprari al posto di Gabbiadini.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SAMPDORIA

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic (Chiesa).

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni.