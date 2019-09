Probabili formazioni Genoa-Atalanta: Gasperini conferma il trio delle meraviglie

Probabili formazioni Genoa-Atalanta – L”antipasto della domenica di Serie A è quello tra Genoa e Atalanta, in campo domani alle 12.30. Si prospetta una partita sicuramente interessante e spumeggiante, con due squadre propositive e che provano a produrre tanto. La partenza di entrambe, tra l’altro, è stata buona, nonostante la sconfitta degli uomini di Gasperini che sono tuttavia concentrati all’esordio in Champions League. Nel Genoa manca il solo Sturaro, gli indisponibili in casa nerazzurra sono invece Castagne e Toloi. Queste le probabili formazioni.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Sturaro

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Castagne, Toloi