Probabili formazioni Genoa-Bologna, tornano Pinamonti e Palacio

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BOLOGNA – Si torna in campo per la quinta giornata di Serie A. Due squadre in cerca di riscatto sono Genoa E bologna, che si affrontano al “Luigi Ferraris” mercoledì alle 21. La squadra di Andreazzoli è reduce dalla sconfitta di Cagliari. Il tecnico tornerà a schierare Pinamonti dal 1′, così come Barreca e Ghiglione. Dubbi su Cristian Zapata che potrebbe lasciare il posto a Biraschi. Anche il Bologna è reduce da un ko, il primo stagionale, contro la Roma. Mihajlovic confermerà buona parte dell’undici titolare, con qualche piccola variazione. Tornano dal 1′ Dzemaili e Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BOLOGNA

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata (Biraschi), Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.