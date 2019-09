Probabili formazioni Inter-Lazio: dubbi davanti per Conte e Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Lazio – La capolista nerazzurra, a punteggio pieno, cerca il quinto squillo consecutivo dopo l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Ma Antonio Conte è alla quarta partita in dieci giorni e potrebbe far rifiatare qualcuno. Come ad esempio Lukaku, che si porta ancora dietro qualche problemino alla schiena. Il tecnico dell’Inter scioglierà i dubbi solo all’ultimo, ma se il belga non dovesse scendere in campo, spazio alla coppia Politano-Lautaro Martinez. Vecino favorito su Barella mentre sulla fascia il ballottaggio è tra Asamoah e Birgahi. Anche per Inzaghi i dubbi sono davanti, con l’unico certo del posto che pare essere Immobile: Correa è davanti a Caicedo, ma l’incertezza rimane. Out Radu, c’è Bastos con Acerbi e Luiz Felipe.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lautaro Martinez.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.