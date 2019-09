Probabili formazioni Juventus-Spal: dubbio a sinistra per Sarri, gioca Cristiano Ronaldo

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPAL – Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo per la sesta giornata di Serie A. Ad aprire il programma sarà Juventus-Spal. La squadra di Sarri farà le prove generali per l’impegno di martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta sul Brescia e vorranno proseguire il momento buono. Assenze certe per Sarri quelle di Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa, oltre ai lungodegenti. Il dubbio principale riguarda il terzino sinistro, potrebbe essere adattato Matuidi. La Spal arriva all’appuntamento dopo la sconfitta drammatica contro il Lecce, che la pone in una posizione di netta difficoltà. Semplici dovrà rinunciare ad uno degli uomini di maggior esperienza e qualità, Kurtic. Le scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPAL

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Missiroli, Valdifiori, Reca; Petagna, Floccari.