Probabili formazioni Juventus-Verona: ballottaggi in ogni reparto per Sarri

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA – Due pari nelle ultime due gare per i bianconeri, i quali si sono fatti riprendere dall’Atletico in Champions dopo una buona prestazione, che aveva fatto seguito a quella deludente di Firenze. Sabato alle 18 arriva il Verona. Sarri costretto ad un po’ di turnover, tanti dubbi in ogni reparto: Buffon potrebbe scalzare Szczesny, Emre Can e Rabiot potrebbero sostituire Khedira e Matuidi. Davanti il trio dovrebbe essere rappresentato da Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. Negli scaligeri, Di Carmine al posto di Tutino dopo il buon impatto nell’ultimo match. Queste le possibili scelte.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.