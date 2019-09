Probabili formazioni Lazio-Genoa: torna titolare Immobile, possibile riposo per Schone

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA – La Lazio torna all’Olimpico dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter. Avversario sarà il Genoa, reduce da un periodo di involuzione e dallo 0-0 contro il Bologna. I biancocelesti tornano ad affidarsi ad Immobile, in difesa dovrebbe tornare titolare Radu. Andreazzoli sceglie ancora Kouamé-Pinamonti in attacco, possibile riposo per Schone. Le probabili scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa Immobile.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata (Biraschi), Criscito; Ghiglione, Schone (Cassata), Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.