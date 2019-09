Probabili formazioni Milan-Inter, le scelte: dubbi davanti per Giampaolo e Conte

Probabili formazioni Milan-Inter – Si avvicina la partita più sentita, domani sera di fronte rossoneri e nerazzurri per il tradizionale derby della Madonnina. I primi alla ricerca di gioco, idee ed identità dopo due vittorie sofferte, i secondi vogliosi di riscatto dopo il deludente pari in Champions che ha fatto seguito alle buone prestazioni in campionato. I dubbi principali per i tecnici Giampaolo e Conte sono davanti. Paquetà o Rebic nel Milan? Col il brasiliano sarebbe più un albero di Natale, con il croato un 4-3-3 puro. Politano o Lautaro nell’Inter? Nel primo caso Sensi darebbe una mano per una sorta di 3-4-2-1, altrimenti 3-5-2 classico con l’argentino. Ecco le possibili scelte.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku