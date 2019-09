Probabili formazioni Napoli-Brescia: dubbi in attacco per Ancelotti, conferme per Corini

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BRESCIA – Si gioca all’ora di pranzo Napoli-Brescia. Le due squadre arrivano entrambe da sconfitte, ma con umori diversi. I partenopei hanno perso malamente in casa contro il Cagliari e hanno voglia di riscatto. Ancelotti attuerà ancora un po’ di turnover visto l’impegno in Champions contro il Genk, mercoledì prossimo. Il Brescia ha ceduto in casa alla Juventus, disputando un’ottima gara. La squadra di Corini è in fiducia e potrebbe dimostrarsi un osso duro. Conferma per la coppia d’attacco Balotelli-Donnarumma. Le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BRESCIA

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Elmas, Allan, Younes; Lozano, Llorente.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.