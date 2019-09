Probabili formazioni Napoli-Cagliari, Ancelotti si affida ancora a Milik

Probabili formazioni Napoli-Cagliari – Continua il programma valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una giornata che promette grande spettacolo, interessante la sfida che mette di fronte Napoli e Cagliari. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal netto successo in trasferta contro il Lecce, gli azzurri sono in corsa per la vittoria della scudetto con Juventus ed Inter, lotta che si preannuncia avvincente. Il Cagliari dopo un avvio difficilissimo ha invece svoltato la stagione nelle ultime due partite ed adesso si candida a disputare un campionato tranquillo e piazzarsi a ridosso della zona Europa. Il Napoli si affida ancora a Milik in attacco affiancato da Mertens, Maran risponde con Joao Pedro e Simeone.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens,Milik.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone.