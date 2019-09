Probabili formazioni Parma-Sassuolo: conferme tra i ducali, turnover per De Zerbi

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-SASSUOLO – Allo stadio Tardini va in scena un’interessante sfida del turno infrasettimanale. Si gioca Parma-Sassuolo. Ducali per tornare a fare punti dopo le sconfitte contro Cagliari e Lazio, neroverdi che, dopo la sconfitta contro la Roma, hanno vinto e bene contro la Spal, proponendo anche un bel calcio. D’Aversa conferma in toto l’undici dell’Olimpico, De Zerbi opera qualche cambio in difesa e fa riposare Defrel davanti, concedendo spazio a Boga, che aveva iniziato bene la stagione. Le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-SASSUOLO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Muldur; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Boga.