Probabili formazioni Roma-Atalanta, dubbi in avanti per Gasperini

Probabili formazioni Roma-Atalanta – Umori contrapposti per giallorossi e nerazzurri in vista della sfida di domani alle 19 all’Olimpico valevole per la quinta giornata di Serie A. Terza partita in una settimana per i ragazzi di Fonseca, che a Bologna hanno ottenuto la terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League. Qualche rotazione per il tecnico portoghese, specie davanti, dove ritorna Zaniolo dal primo minuto dopo l’ottima prova contro il Basaksehir. Qualche incertezza in più per Gasperini. Davanti torna Gomez, mentre Muriel insidia Zapata, che potrebbe essere fatto rifiatare. Dubbi sul terzo difensore da affiancare a Toloi e Palomino.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.