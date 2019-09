Probabili formazioni Roma-Baseksehir, Fonseca pensa a Kalinic dal primo minuto

Probabili formazioni Roma-Baseksehir – Non solo la Champions League, inizia anche la fase di Europa League, la competizione è pronta a regalare grande spettacolo. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente la Roma, il club giallorosso dopo i pareggi contro Genoa e Lazio ha conquistato i primi tre punti del campionato, partita molto convincente della squadra di Fonseca nel netto successo con il risultato di 4-2 nella sfida contro il Sassuolo. I giallorossi adesso si preparano anche per la competizione europea con l’obiettivo di iniziare con una vittoria, di fronte il Baseksehir, avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico ma che non deve essere comunque sottovalutato. Ecco le probabili formazioni per la sfida di giovedì. L’allenatore Fonseca sembra intenzionato ad affidarsi all’attaccante Kalinic dal primo minuto, spazio anche a Zaniolo che nel match contro la squadra di De Zerbi è partito dalla panchina.

Probabili formazioni Roma-Baseksehir

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Kalinic

I. Basaksehir (4-1-4-1): Gunok, Gaicara, Chedjou, Vieira, Clichy, Azubuike, Visca, Mossoro, Turan, Elia, Crivelli