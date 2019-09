Probabili formazioni Sampdoria-Torino: le scelte in attacco di Mazzarri, cambia Di Francesco

Probabili formazioni Sampdoria-Torino – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita molto importante, quella tra Sampdoria e Torino. La squadra di Di Francesco sta attraversando un momento veramente di crisi, i blucerchiati sono ancora fermi a zero punti in classifica ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni, il tecnico ex Roma è sulla graticola e non può permettersi nuovi passi falsi. Di fronte una squadra forte, il Torino, il club granata si è fermato a sorpresa nel match in casa contro il Lecce. La Sampdoria schiera in attacco Gabbiadini con Rigoni e Quagliarella, Mazzarri non cambia modulo, Verdi parte dalla panchina, in attacco ancora Zaza-Belotti.

Probabili formazioni Sampdoria-Torino

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Colley; Murru, Depaoli, Linetty, Ekdal, Vieira; Gabbiadini; Quagliarella, Rigoni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza