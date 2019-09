Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: Defrel favorito su Boga, tornano titolari Gomez e Zapata

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA – Il Sassuolo ospita l’Atalanta nell’anticipo serale del sabato. La squadra neroverde è reduce dalla sconfitta di Parma, ma in casa ha dimostrato di trasformarsi. L’Atalanta, dal canto suo, è una macchina perfetta in trasferta, con tre vittorie in altrettante gare. De Zerbi dovrebbe dar fiducia a Berardi e Caputo, mentre il terzo posto sarà deciso nel ballottaggio tra Boga e Defrel, con quest’ultimo favorito. Gasperini rilancia Gomez e Duvan Zapata titolari. Le scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.