Probabili formazioni Serie A, 3^ giornata: gli attaccanti scelti da Sarri e Conte

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che non ha bisogno di presentazioni e che si preannuncia scoppiettante. Sabato di grande spettacolo con tre anticipi, la Juventus sul difficile campo della Fiorentina, il Napoli alla ricerca del riscatto davanti al pubblico amico contro la Samp, l’Inter cerca conferma in casa contro l’Udinese. Nel lunch match della domenica si affrontano Genoa e Atalanta, sfide per la salvezza Brescia-Bologna e Parma-Cagliari, la Lazio sul campo della Spal. La Roma dovrà vedersela con il Sassuolo, in serata il Verona contro il Milan, chiude il posticipo tra Torino e Lecce. Ecco le probabili formazioni della terza giornata di CalcioWeb.

FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Benassi, Rasmussen

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Pjaca, Chiellini, De Sciglio, Perin

NAPOLI-SAMPDORIA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Younes; Mertens

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Milik, Tonelli

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, Rigoni

Squalificati: Vieira | Indisponibili: Maroni

INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Trost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Ter Avest

GENOA-ATALANTA

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Sturaro

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Castagne, Toloi

BRESCIA-BOLOGNA

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Ayé

Squalificati: Balotelli | Indisponibili: Ndoj, Torregrossa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Danilo

PARMA-CAGLIARI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Grassi, Scozzarella

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu.; Rog, Cigarini, Nandez; Castro; Simeone, Joao Pedro

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cragno, Faragò, Pavoletti, Ceppitelli, Mattiello, Nainggolan

SPAL-LAZIO

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Fares

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Luiz Felipe

ROMA-SASSUOLO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Rogerio, Bourabia

VERONA-MILAN

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tutino; Stepinski

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Badu, Bessa, Crescenzi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Hernandez, Biglia, Caldara

TORINO-LECCE

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Belotti, Verdi

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Ansaldi, Edera

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco.